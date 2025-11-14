Прямую линию с Радием Хабировым назвали линией искренности

«Причем там, где их не хватало, он честно говорил, “я проработаю этот вопрос и обязательно его решу”, либо сразу подключал к решению вопроса министров, мэра города, глав районов. Честный разговор про бюджет, про наши доходы и расходы. И несколько раз — иметь мужество отказать, уже видя будущий год. Отказать, с тем, чтобы вернуться через время все-таки к решению и этого вопроса, — сказал и. о. председателя Общественной палаты РБ. — В целом Прямая линия с Радием Хабировым ведет нас к одному выводу — время сложное, но страна побеждает. Это возможно благодаря тому, что мы вместе, мы честны и ставим достижимые цели».