Прямую линию с Радием Хабировым назвали линией искренности

Исполняющий обязанности председателя Общественной палаты РБ Рамиль Рахимов прокомментировал состоявшуюся 11 ноября Прямую линию с Главой Башкортостана Радием Хабировым.

Источник: пресс-служба / Общественная палата РБ

Как отметил Рамиль Рахимов, на Прямую линию с Радием Хабировым поступило много самых разных вопросов. Среди них — целый комплекс вопросов, связанных с СВО, дорожным хозяйством, благоустройством и туризмом, медициной, в том числе и детской, а также про образование и спорт.

«Общее впечатление — время непростое, а республика живет! Наверное, эту прямую линию можно назвать линией искренности», — заявил и. о. председателя Общественной палаты региона.

По мнению Рамиля Рахимова, руководитель региона отвечал со знанием деталей и тонкостей каждой проблемы.

«Причем там, где их не хватало, он честно говорил, “я проработаю этот вопрос и обязательно его решу”, либо сразу подключал к решению вопроса министров, мэра города, глав районов. Честный разговор про бюджет, про наши доходы и расходы. И несколько раз — иметь мужество отказать, уже видя будущий год. Отказать, с тем, чтобы вернуться через время все-таки к решению и этого вопроса, — сказал и. о. председателя Общественной палаты РБ. — В целом Прямая линия с Радием Хабировым ведет нас к одному выводу — время сложное, но страна побеждает. Это возможно благодаря тому, что мы вместе, мы честны и ставим достижимые цели».

Напомним, за всё время до и в ходе Прямой линии с Главой Башкирии Радием Хабировым от жителей поступило 8629 различных вопросов.