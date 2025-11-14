Южная Корея намерена строить атомную подлодку у себя, а не в США

Южнокорейские власти подчеркнули, что с самого начала обозначили Вашингтону свою позицию: Сеул намерен создавать атомную подлодку на собственной территории. Об этом сообщил начальник управления нацбезопасности при президенте Республики Корея Ви Сон Нак, отметив, что вариант строительства в США даже не рассматривается.
По его словам, запрос на право переработки отработанного ядерного топлива был направлен именно для реализации проекта внутри страны. При этом он допустил, что в ходе разработки могут понадобиться консультации или точечная поддержка со стороны США, однако ключевой объём работ должен выполняться Южной Кореей.
Ви Сон Нак подтвердил, что весь переговорный процесс строился исходя из позиции Сеула о локальном производстве подлодки. При этом в опубликованном Белым домом факт-листе место будущего строительства специально не уточняется.
Ранее Вашингтон сообщил, что намерен работать с Сеулом по реализации предоставленного Южной Корее разрешения на обогащение урана, включая использование этого процесса в интересах программы корейских атомных подводных лодок.