Южная Корея намерена строить атомную подлодку у себя, а не в США

По его словам, запрос на право переработки отработанного ядерного топлива был направлен именно для реализации проекта внутри страны. При этом он допустил, что в ходе разработки могут понадобиться консультации или точечная поддержка со стороны США, однако ключевой объём работ должен выполняться Южной Кореей.