Виктор Кардашов проверил строительство детской школы искусств в Нижнем Ингаше

Депутат краевого парламента Виктор Кардашов побывал на объекте с «партийным десантом». Он оценил качество строительных работ, проверил соответствие плану-графику.
«Завершение строительства школы искусств планируется в 2026 году — в год 100-летнего юбилея великого художника. Здание будет двухэтажным, здесь появятся классы для занятий по инструментальному исполнительству, изобразительным и хореографическим искусствам, зрительный зал со сценой и выставочные пространства», — рассказал региональный координатор партийного проекта «Новая школа» Виктор Кардашов.
Отметим, ремонты и строительство социально значимых объектов — важные направления народной программы «Единой России» и контролируются депутатами всех уровней в «партийных десантах».