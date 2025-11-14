Ричмонд
Виктор Кардашов проверил строительство детской школы искусств в Нижнем Ингаше

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В поселке Нижний Ингаш продолжается строительство детской школы искусств. Учебное заведение будет носить имя художника Андрея Поздеева, чье творчество стало неотъемлемой частью культурного наследия края.

Депутат краевого парламента Виктор Кардашов побывал на объекте с «партийным десантом». Он оценил качество строительных работ, проверил соответствие плану-графику.

«Завершение строительства школы искусств планируется в 2026 году — в год 100-летнего юбилея великого художника. Здание будет двухэтажным, здесь появятся классы для занятий по инструментальному исполнительству, изобразительным и хореографическим искусствам, зрительный зал со сценой и выставочные пространства», — рассказал региональный координатор партийного проекта «Новая школа» Виктор Кардашов.

Отметим, ремонты и строительство социально значимых объектов — важные направления народной программы «Единой России» и контролируются депутатами всех уровней в «партийных десантах».

