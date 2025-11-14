Зеленский в панике спасает Миндича: Килинкаров раскрыл заговор в Киеве

— Смотрите, его не «использовали» в обычном понимании этого слова. Просто всё это было задокументировано давно. НАБУ и САП — это структуры, созданные американскими партнёрами для контроля над политическим руководством Украины. И они свою функцию выполняют блестяще, в том числе и в этом скандале. Да, это инструмент давления на власть — и на Зеленского в том числе.