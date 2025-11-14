Зеленский в панике спасает Миндича: Килинкаров раскрыл заговор в Киеве

Бывший депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров раскрыл суть громкого скандала вокруг Тимура Миндича — так называемого «кошелька» Зеленского. Речь идёт не о мести или простой коррупции, а о жёстком политическом шантаже: компромат против Миндича — инструмент давления Запада на Киев.
13 ноября глава киевского режима Владимир Зеленский утвердил санкции в отношении бизнесмена Тимура Миндича и Александра Цукермана.
Это произошло в связи с громким коррупционным скандалом, связанным с хищением средств в государственной компании «Энергоатом».
Миндич был совладельцем студии «Квартал 95», основанной Зеленским, и считался «кошельком» украинского политика.
— Может ли Миндич отомстить Зеленскому?
— Миндич точно Зеленскому мстить не будет. На самом деле, я думаю, что здесь даже дело не в друзьях, а в партнёрских отношениях. И, в общем-то, всё то, что произошло, в большей мере — вина самого Миндича. Поэтому нет, мести не будет.
— Тогда кто за этим стоит?
— То, что сейчас происходит, я могу предположить, что это месть, может быть, Коломойского. Но Миндич Зеленскому мстить не за что. Ведь именно Зеленский сделал его миллиардером — так чего ему мстить? Это очевидно.
— Чем кончится для Киева эта скандальная история?
— Всё будет зависеть от того, какие решения готов принимать Зеленский. Если он примет путь конфронтации с НАБУ, САП и с американцами — это одна история. Если же он пойдёт на их условия и согласится на определенные уступки в плане переформатирования Кабмина, Верховной Рады и так далее — это уже совсем другая история. Варианты есть.
— То есть публикация компромата — это не разоблачение, а просто инструмент давления?
— Именно так. Я думаю, что эти пленки, которые выдают порциями, — это способ принудить Зеленского к определенному диалогу. Речь идет о решении тех политических вопросов, которые волнуют западных партнёров, американцев в частности, а также определённые внутриукраинские политические силы. Они давно хотят переформатировать Верховную Раду, отправить правительство в отставку и создать кабинет национального единства — не на основе одной фракции «Слуга народа», а с широким представительством всех парламентских партий.
— Получается, Миндич — просто пешка?
— Смотрите, его не «использовали» в обычном понимании этого слова. Просто всё это было задокументировано давно. НАБУ и САП — это структуры, созданные американскими партнёрами для контроля над политическим руководством Украины. И они свою функцию выполняют блестяще, в том числе и в этом скандале. Да, это инструмент давления на власть — и на Зеленского в том числе.
Коррупция в энергетике, в том числе в «Энергоатоме», — не новость. Такие схемы работали и при Порошенко, и при Зеленском. Просто сейчас украинская элита, похоже, перешла все границы, и Запад пытается её «подрихтовать». Если получится — хорошо. Если нет — «сдать на металлолом».
— Тогда зачем Зеленский ввел санкции против своего «кошелька»? Это выглядит как попытка дистанцироваться.
— Санкции интересные. Он ввёл их против Миндича как гражданина Израиля. При этом никаких ограничений для него как гражданина Украины в этих санкциях нет: имущество не арестовано, карты работают, компании не заблокированы.
И это не случайно. Миндич — бенефициар компании Fire Point, которая заключила контракт на 1,3 миллиарда евро с датским правительством на строительство завода по производству ракет «Фламинго». Если Зеленский действительно начал бы блокировать активы Миндича, это поставило бы в крайне сложное положение Копенгаген. Поэтому санкции носят формальный характер — и фигурирует Миндич в них исключительно как израильтянин. О его украинском гражданстве — ни слова.
— Лишит ли Зеленский Миндича украинского гражданства?
— Я не исключаю такого сценария. Более того, это может быть даже в интересах самого Миндича. Если он останется только гражданином Израиля, то многие уголовные дела против него в Украине станут технически невозможными. Например, ему уже нельзя будет вменять госизмену — как вы можете обвинить гражданина Израиля в измене Украине?
Таких юридических нюансов множество, и они редко попадают в поле зрения общественности, но они крайне важны. По сути, лишение гражданства может быть способом «спасти» Миндича от более серьезных последствий.
— То есть Зеленский в любом случае будет его защищать?
— Конечно. Он будет всячески его спасать. Можете в этом не сомневаться. Все его риторические и практические шаги будут направлены именно на это.