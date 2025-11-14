Анатолий Серышев и Михаил Котюков обсудили ключевые вопросы развития Красноярского края

Красноярский край одним из первых в России выстроил систему мер поддержки участников СВО и их семей, включающую порядка 40 выплат и льгот. Региональные власти оперативно реагируют на запросы военнослужащих и совершенствуют механизмы поддержки. Кроме того, по поручению главы государства о создании в регионах программ, аналогичных федеральной «Время героев», в Красноярском крае реализуется проект «Сибирский характер». Его цель — применить опыт ветеранов боевых действий, вернувшихся к гражданской жизни, в государственном и муниципальном управлении. Некоторые участники программы уже заняли ответственные должности в регионе.