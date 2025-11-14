Анатолий Серышев и Михаил Котюков обсудили ключевые вопросы развития Красноярского края

Полпред президента России в СФО Анатолий Серышев в ходе рабочей поездки в Красноярский край обсудил с губернатором Михаилом Котюковым ключевые вопросы социально-экономического развития региона. Михаил Котюков доложил полпреду о реализации национальных проектов и поддержке участников специальной военной операции и членов их семей. Красноярский край участвует в 13 национальных проектах. В приоритете — помощь семьям, здравоохранение, экология, создание комфортной инфраструктуры, развитие молодежи, технологическое лидерство.
Красноярский край одним из первых в России выстроил систему мер поддержки участников СВО и их семей, включающую порядка 40 выплат и льгот. Региональные власти оперативно реагируют на запросы военнослужащих и совершенствуют механизмы поддержки. Кроме того, по поручению главы государства о создании в регионах программ, аналогичных федеральной «Время героев», в Красноярском крае реализуется проект «Сибирский характер». Его цель — применить опыт ветеранов боевых действий, вернувшихся к гражданской жизни, в государственном и муниципальном управлении. Некоторые участники программы уже заняли ответственные должности в регионе.
Особое внимание в крае уделяют опорным населенным пунктам — городам и поселкам, которые служат точками роста для ближайших территорий и обеспечивают пространственное развитие региона. Для Ачинска, Канска, Минусинска и Лесосибирска утвердили перспективные планы социально-экономического развития в таких направлениях, как инфраструктура, жилье, социальная сфера и качество жизни. Продолжается подготовка Красноярска к 400-летию. В столице края реализуются комплексные проекты, проходит масштабная модернизация инфраструктуры. В числе основных мероприятий — строительство линии метротрамвая, реставрация и реконструкция знаковых городских объектов, улучшение экологической ситуации.
Губернатор также проинформировал полпреда о подготовке края к отопительному сезону. В регионе отремонтированы котельные, тепло-, водопроводные и водоотводящие сети, а также подготовлены к зиме 14,5 тыс. многоквартирных домов. Бесперебойное обеспечение топливом ресурсоснабжающих организаций в зимний период находится на личном контроле главы региона.