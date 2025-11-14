Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МИД РФ заявили о недобросовестном подходе Украины к переговорам с РФ

Украина изначально не проявляла готовность к мирным переговорам с Россией. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, который раскритиковал действия киевского режима.

Дипломат отметил, что Киев с самого начала утверждал о стремлении к миру под «определённым принуждением».

«Как только на горизонте появлялась возможность политико-дипломатического урегулирования, Украина включала так называемую мирную риторику, предлагая какие-нибудь абсурдные вещи», — приводят комментарий посла «Известия».

Мирошник добавил, что после подобных заявлений Киев обычно инициировал террористические акты и усиливал обстрелы, из-за чего росло количество жертв среди мирного населения.

«То есть на практике планов на урегулирование у Украины не было», — подытожил он.

Ранее об отсутствии у Украины стремления к миру заявляла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Несмотря отсутствие у Киева желания общаться, Россия остаётся открыта к мирным переговорам, о чём неоднократно заявляли в Кремле.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше