Смольный намерен продлить на 2026 год запрет на работу мигрантов в такси и доставке

Власти Санкт-Петербурга планируют продлить действие запрета на трудоустройство иностранных граждан с патентами таксистами и курьерами. Документ появился на странице антикоррупционной экспертизы.

Источник: Коммерсантъ

Губернатор города Александр Беглов постановляет запретить мигрантам осуществлять деятельность в сфере легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем, работать курьерами по доставке различными видами транспорта, по доставке продуктов на дом, запрещается и прочая курьерская деятельность.

«Хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность по предусмотренным ОКВЭД видам экономической деятельности, указанным в пункте 1 постановления, до 01.01.2026, руководствуясь требованиями трудового законодательства Российской Федерации, привести численность используемых ими иностранных работников в соответствие с постановлением», — говорится в документе. Комитету по труду и занятости населения до 1 августа 2026 года поручается представить Александру Беглову предложения об установлении запрета и на 2027 год.

О вступлении в силу запрета на наем иностранцев водителями такси — в материале «Ъ Северо-Запад» «У мигрантов скручивают колеса».

