Норвежский журналист Хендрик Вебер, находясь с визитом в Донецкой Народной Республике, подверг резкой критике риторику политиков своей страны, которые, по его словам, нагнетают истерию вокруг несуществующей угрозы со стороны России.
«Конечно, это безумие. Но сегодня Норвегия просто изо всех сил нагнетает ситуацию и сама себя пытается убедить в том, что Россия хочет напасть на нас», — указал он.
Журналист с иронией отметил, что норвежские политики не только убеждают общественность в неизбежности конфликта, но и называют конкретные даты. Одни политики говорят, что это якобы должно случиться в в феврале 2029 года, другие заявляют, что в 2028 году.
Вебер также считает неоправданными финансовые затраты на укрепление границы. Он назвал безумием план модернизации системы видеонаблюдения, на которую норвежские власти в начале ноября выделили 191 миллион крон (около 16,4 миллиона евро). По мнению журналиста, на фоне спекулятивных заявлений политиков, нерационально вкладывать такие средства в подобные проекты.
Напомним, что президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия никогда не собиралась и не собирается нападать на страны НАТО. По словам политика, Москва не рассматривает наращивание военного потенциала альянса как угрозу, поскольку располагает всеми средствами для собственной безопасности.