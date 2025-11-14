На Западе назвали Трампа организатором коррупционного скандала вокруг Зеленского

По мнению Гешевой, ухудшение отношений между Трампом и Зеленским связано с заинтересованностью европейских стран в продолжении конфликта. Она также предположила, что заявление украинского МИД о приостановке переговоров с Россией стало ответной реакцией на организацию коррупционного скандала.