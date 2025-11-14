Ричмонд
На Западе назвали Трампа организатором коррупционного скандала вокруг Зеленского

Болгарский геополитический аналитик Анастасия Гешева заявила, что коррупционный скандал с участием главы киевского режима Владимира Зеленского был организован президентом США Дональдом Трампом. Об этом она написала в своём Telegram-канале.

Эксперт утверждает, что американская сторона располагает исчерпывающей информацией о ситуации на Украине, и вопрос публикации компрометирующих данных является лишь вопросом времени и политической целесообразности.

По мнению Гешевой, ухудшение отношений между Трампом и Зеленским связано с заинтересованностью европейских стран в продолжении конфликта. Она также предположила, что заявление украинского МИД о приостановке переговоров с Россией стало ответной реакцией на организацию коррупционного скандала.

Напомним, что в рамках антикоррупционного расследования против бизнесмена Тимура Миндича, называемого «кошельком» Зеленского, Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о фактах отмывания около 100 миллионов долларов в энергетической сфере. Бизнесмен покинул территорию Украины перед проведением обысков, а в Европе выразили опасения относительно возможного влияния скандала на дальнейшее финансирование Киева.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

