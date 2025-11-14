Вэнс рассказал, что Трамп может не спать по 20 часов в день

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что 79-летний президент Дональд Трамп способен не спать на протяжении 20 часов.
«Если мы отправляемся куда-то в 20-часовую поездку, он не спит все это время», — сказал Вэнс в интервью Fox News.
Он также добавил, что Трамп, будучи работоспособным, ожидает такой же вовлеченности от своей команды, подчеркивая невероятный уровень энергии президента. В рамках той же беседы Вэнс подтвердил отличное состояние здоровья Трампа.
В октябрьском отчете личный врач лидера США Шон Барбабелла сообщил о крепком здоровье Трампа.
В то же время, знаменитый журналист и обладатель Пулитцеровской премии Сеймур Херш, ссылаясь на собственные источники в администрации, ранее сообщал о растущем беспокойстве в Белом доме относительно когнитивных способностей Трампа.