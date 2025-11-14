Власти Братска намерены оптимизировать численность мэрии и расходы на содержание бюджетных организаций

В документе приводится оценка поступлений средств в бюджет Братска, а также расходов городской казны. Среди прочего отмечается, что из-за ограниченности бюджетных ресурсов и из-за большого накопленного объема финансовых обязательств планируется повысить эффективность использования бюджетных средств. В числе мер, которые на это направлено, указываются: повышение эффективности муниципальных и бюджетных учреждений, более эффективное использование муниципального имущества, отказ от имущества, которое не используется для выполнения функций муниципалитета и муниципальных услуг, современное обслуживание и погашение муниципального долга.
Также среди мер по повышению эффективности отмечаются:
Оптимизация структуры бюджетной сети и расходов на ее содержание, в том числе за счет ликвидации, преобразования и укрупнения муниципальных учреждений при сохранении доступности и качества оказываемых муниципальных услуг. Осуществление мероприятий по оптимизации структуры и численности администрации города Братска.
Каким образом планируется оптимизировать численность администрации города, от какого муниципального имущества планируется отказаться, и какие муниципальные учреждения будут ликвидировать или укрупнять, в документе не уточняется.
В постановлении мэрии также приводятся основные параметры городской казны на будущий год без учета поступлений из федерального и областного бюджетов (соответствующие суммы будут известны позже). Согласно этим параметрам, бюджет Братска планируется принять сбалансированным. То есть расходы не будут превышать доходы. Оба этих параметра установлены на уровне 10,8 миллиарда рублей. Уточненные основные параметры бюджета будут известны только после внесения проекта главного финансового документа города в Думу Братска.