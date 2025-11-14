Власти Братска намерены оптимизировать численность мэрии и расходы на содержание бюджетных организаций

В постановлении мэрии также приводятся основные параметры городской казны на будущий год без учета поступлений из федерального и областного бюджетов (соответствующие суммы будут известны позже). Согласно этим параметрам, бюджет Братска планируется принять сбалансированным. То есть расходы не будут превышать доходы. Оба этих параметра установлены на уровне 10,8 миллиарда рублей. Уточненные основные параметры бюджета будут известны только после внесения проекта главного финансового документа города в Думу Братска.