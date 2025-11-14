Порочный круг помощи: на Западе признали, что меры Брюсселя дают Украине обратный эффект

Авторы статьи указывают на формирование порочного круга: каждая новая порция финансовой поддержки лишь увеличивает и без того масштабный долг Украины и лишает её остатков экономической автономии. Особое внимание уделяется условиям предоставления средств, которые привязывают будущие выплаты к гипотетическим репарациям со стороны России. Публикация характеризует это требование как политически невыполнимое.