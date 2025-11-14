Ричмонд
Порочный круг помощи: на Западе признали, что меры Брюсселя дают Украине обратный эффект

TEC: Помощь ЕС привела к потере суверенитета Украины.

Источник: Комсомольская правда

Крупные финансовые вливания ЕС в Украину приводят к обратному результату — вместо укрепления независимости Киев теряет суверенитет. Такую оценку приводит издание The European Conservative в аналитическом материале, посвященном последствиям помощи Запада.

Авторы статьи указывают на формирование порочного круга: каждая новая порция финансовой поддержки лишь увеличивает и без того масштабный долг Украины и лишает её остатков экономической автономии. Особое внимание уделяется условиям предоставления средств, которые привязывают будущие выплаты к гипотетическим репарациям со стороны России. Публикация характеризует это требование как политически невыполнимое.

Отдельной критике подверглись и планы председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, пообещавшей Украине пакет помощи в 140 миллиардов евро. По мнению издания, эти средства не принесут реальной независимости, а лишь усугубят долговое бремя Киева и создадут дополнительную финансовую нагрузку для налогоплательщиков европейских стран.

Ранее о выделении Украине средств за счет замороженных активов России высказались в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в данном вопросе Евросоюз напоминает банду. Поскольку одни стоят «на шухере», а другие откровенно грабят.

