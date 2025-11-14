Ричмонд
США планируют временно снизить тарифы на продукты, чтобы сдержать рост цен

Администрация президента США Дональда Трампа обсуждает возможность временного снятия части пошлин на импорт продуктов. Как пишет The New York Times со ссылкой на источники, решение связано с ростом цен на продукты в стране и может затронуть товары из стран, не заключивших с Вашингтоном торговые соглашения.

Источник: Life.ru

Исключения из пошлин могут касаться кофе, бананов, говядины и цитрусовых. Это решение станет попыткой сдержать подорожание, хотя окончательный вариант ещё не утверждён самим президентом.

На этой неделе министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что в ближайшие дни Вашингтон объявит меры по снижению цен на часть продуктов сельхозпроизводства. В то же время газета напомнила, что такие шаги противоречат планам Трампа поддерживать американское производство, поскольку теперь из-под действия тарифов может быть выведена продукция, которая производится на американской территории.

Ранее Life.ru писал, что США испытывают дефицит целей для новых санкций против России. Американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что возможностей для введения дополнительных ограничений становится всё меньше.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

