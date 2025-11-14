США планируют временно снизить тарифы на продукты, чтобы сдержать рост цен

На этой неделе министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что в ближайшие дни Вашингтон объявит меры по снижению цен на часть продуктов сельхозпроизводства. В то же время газета напомнила, что такие шаги противоречат планам Трампа поддерживать американское производство, поскольку теперь из-под действия тарифов может быть выведена продукция, которая производится на американской территории.