Раскрыто, что ФСБ предотвратила теракт против одного из высших чиновников РФ

ФСБ России сообщила, что сорвала попытку спецслужб Украины убить одного из высокопоставленных российских чиновников на Троекуровском кладбище.
Покушение планировали во время его визита на могилы родственников. При подготовке использовали скрытую камеру, замаскированную под вазу с цветами, передает «ТАСС».
Для теракта, по данным ведомства, украинские спецслужбы завербовали четырёх человек, среди них мигрант из Центральной Азии. RT уточняет, что задержаны трое исполнителей, в том числе мигрант и двое наркозависимых.
Уточняется, что их действия координировал мужчина, который скрывается в Киеве и разыскивается в России за убийство.
Отмечается, что украинские структуры при поддержке Запада готовят подобные атаки и в других регионах страны.
Читайте также: Более 5 тысяч мигрантов легализовала преступная группа в российском регионе.