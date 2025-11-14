Ричмонд
Вэнс заявил, что Дональд Трамп очень здоров

Президент США обладает сверхчеловеческой способностью читать людей, отметил Вице-президент Джей Ди Вэнс.

Источник: Аргументы и факты

Вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил уверенность, что ему не потребуется исполнять обязанности главы государства, поскольку действующий президент Дональд Трамп находится в отличном состоянии здоровья.

«Трамп очень здоров. Если бы я работал при Байдене, я бы волновался каждый день», — сказал он в интервью Fox News.

Отвечая на вопрос о своей готовности к возможному вступлению в должность, Вэнс добавил, что предпочетает об этом не думать.

Он также подчеркнул выдающуюся способность президента безошибочно разбираться в людях.

Согласно заключению лечащего врача Дональда Трампа Шона Барбабеллы, сделанному в октябре, здоровье президента крепкое, а его жизненные показатели находятся на высоком уровне.

Ранее Вэнс рассказал, что Трамп может не спать по 20 часов в день.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше