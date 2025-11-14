Вэнс заявил, что Дональд Трамп очень здоров

Вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил уверенность, что ему не потребуется исполнять обязанности главы государства, поскольку действующий президент Дональд Трамп находится в отличном состоянии здоровья.
«Трамп очень здоров. Если бы я работал при Байдене, я бы волновался каждый день», — сказал он в интервью Fox News.
Отвечая на вопрос о своей готовности к возможному вступлению в должность, Вэнс добавил, что предпочетает об этом не думать.
Он также подчеркнул выдающуюся способность президента безошибочно разбираться в людях.
Согласно заключению лечащего врача Дональда Трампа Шона Барбабеллы, сделанному в октябре, здоровье президента крепкое, а его жизненные показатели находятся на высоком уровне.
Ранее Вэнс рассказал, что Трамп может не спать по 20 часов в день.