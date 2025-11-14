Вэнс заявил, что Трамп бодрствует по 20 часов в сутки и требует того же от всех

Вице-президент США Джей Ди Вэнс приоткрыл закулисье работы Белого дома и заявил, что Дональд Трамп способен бодрствовать почти сутки без единой паузы. По словам политика, 79-летний президент сохраняет такой ритм не только в Вашингтоне, но и в долгих перелётах — и требует подобной выносливости от всех вокруг.