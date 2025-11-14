Ричмонд
Вэнс заявил, что Трамп бодрствует по 20 часов в сутки и требует того же от всех

Вице-президент США Джей Ди Вэнс приоткрыл закулисье работы Белого дома и заявил, что Дональд Трамп способен бодрствовать почти сутки без единой паузы. По словам политика, 79-летний президент сохраняет такой ритм не только в Вашингтоне, но и в долгих перелётах — и требует подобной выносливости от всех вокруг.

Источник: Life.ru

Вэнс отметил, что Трамп «чрезвычайно здоров» и даже обладает «сверхчеловеческой способностью читать людей». Политик уверил, что никакой угрозы передачи власти нет, а вот работая при Байдене, он бы «волновался ежедневно».

Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп снова вышел в люди с плотным слоем тонального крема, которым пытался скрыть синяк на руке. В таком виде глава Белого дома появился на мероприятии Мелании Трамп, посвящённом помощи детям из приёмных семей.

Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

