В Екатеринбурге вырастут цены на тепло

Окончательно цена поднимется в 2029 году.
Власти Свердловской области утвердили план постепенного повышения тарифов на отопление в Екатеринбурге на период с 2025 по 2029 год. Это означает, что жители и предприятия города будут платить за тепло больше, пока к концу 2029 года цена не достигнет «рыночной» отметки. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области.
Екатеринбург переводится в так называемую «ценовую зону теплоснабжения». По сути, это означает переход на новые правила расчета тарифов, которые в итоге приводят к их росту. Чтобы этот рост не был резким и шоковым для населения, его решено растянуть на пять лет.
Повышается «предельный уровень цены» на тепловую энергию. Это максимальная цена, которую теплоснабжающие компании могут брать с потребителей. Фактически, это и есть тариф, по которому потребители платят за отопление и горячую воду.
Это касается всех потребителей в Екатеринбурге: жителей многоквартирных и частных домов, а также предприятий и организаций. Основные поставщики тепла в городе — компании «Т Плюс» и «Екатеринбургская теплосетевая компания».
Повышение будет поэтапным и разным для разных систем отопления. Для большинства потребителей «Т Плюс», подключенных к тепловым сетям (это большинство горожан), повышение пройдет следующим образом:
2-е полугодие 2025 / 1-е полугодие 2026: платят 66,34% от будущей цены.2-е полугодие 2026 / 1-е полугодие 2027: 63,86% (здесь может быть небольшой спад или корректировка).2-е полугодие 2027 / 1-е полугодие 2028: 88,93% (здесь начинается значительное подорожание).2-е полугодие 2028 / 1-е полугодие 2029: 94,31% (цена почти достигла максимума).2-е полугодие 2029 года: 100%. Повышение завершено.
Для некоторых потребителей (например, тех, кто получает тепло от РЖД или аэропорта Кольцово) переходный период короче, и они начнут платить по 100% уже с 2027 года. Указ вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в интернете. Первые изменения в тарифах начнут действовать уже в ближайшее время (скорее всего, со второго полугодия 2025 года).