В Екатеринбурге вырастут цены на тепло

Для некоторых потребителей (например, тех, кто получает тепло от РЖД или аэропорта Кольцово) переходный период короче, и они начнут платить по 100% уже с 2027 года. Указ вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в интернете. Первые изменения в тарифах начнут действовать уже в ближайшее время (скорее всего, со второго полугодия 2025 года).