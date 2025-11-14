Прокуратура ХМАО добилась взыскания миллионов с экс-депутата думы

Арсаев ушел на СВО, будучи приговоренным к 8 годам лишения свободы за взятку инспектору Жилстройнадзора. Он был приписан к батальону «Ахмат», получил награды. «По возвращении в Мегион намеревался вернуться в политику, однако на выборы в гордуму так и не заявился», — отмечает инсайдер.