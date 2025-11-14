Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Береговая охрана США сообщила о российском судне у своих территориальных вод

Береговая охрана США заявила о появлении российского военного судна «Карелия» в районе американских территориальных вод. Для наблюдения за кораблём немедленно подняли самолёт и направили сторожевой катер.

Американские силовики подчеркнули, что всё взаимодействие прошло «безопасно и профессионально». При этом они признали, что действия россиян не нарушали международного права — иностранным военным судам разрешено находиться за пределами 12-мильной зоны (около 22,2 км) территориальных вод.

Инцидент произошёл в районе Гавайских островов, где размещён один из самых малочисленных пограничных округов США.

К слову, «Карелия» классифицируется как атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения, относящийся к проекту 667БДРМ «Дельфин».

Ранее сообщалось, что системы слежения в Балтийском море зафиксировали ложное отображение тысяч военных кораблей. Финская газета Helsingin Sanomat выяснила, что причиной аномалии стал сбой на станции приёма данных о судах в Парайнене. Инцидент затронул только коммерческие системы слежения, в то время как официальные данные оставались точными.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.