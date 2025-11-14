Береговая охрана США сообщила о российском судне у своих территориальных вод

Ранее сообщалось, что системы слежения в Балтийском море зафиксировали ложное отображение тысяч военных кораблей. Финская газета Helsingin Sanomat выяснила, что причиной аномалии стал сбой на станции приёма данных о судах в Парайнене. Инцидент затронул только коммерческие системы слежения, в то время как официальные данные оставались точными.