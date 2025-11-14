Более 200 украинских БПЛА атаковали Россию. Военная операция, день 1360-й

08:03 ⚡️В Минобороны сообщили, что ночью средства ПВО ликвидировали 216 украинских беспилотников: 66 над Краснодарским краем, 45 над Саратовской областью, 19 над Крымом, восемь над Волгоградской областью, семь над Ростовской, четыре над Белгородской, три над Тамбовской, два над Брянской, один над Воронежской, один над Нижегородской, один над Оренбургской, 59 над акваторией Черного моря.