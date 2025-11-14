В ФСБ России рассказали подробности о готовившемся покушении на госдеятеля

ФСБ сообщила, что при проверке изъятых устройств нашли переписку задержанных с сотрудником украинских спецслужб в WhatsApp (принадлежат признанной экстремистской компании Meta, ее деятельность на территории России запрещена) и Signal. Эти сообщения подтверждают подготовку покушения. Также обнаружили замаскированную под вазу камеру, которую можно было дистанционно управлять и передавать данные за границу. Именно её использовали при подготовке диверсии.