В ФСБ России рассказали подробности о готовившемся покушении на госдеятеля

Задержанные по делу о подготовке теракта рассказали ФСБ, что вазу со скрытой камерой им передал мужчина на станции метро «Румянцево» в Москве.
Он назвал имя украинского куратора Руслана, чтобы вызвать доверие. После этого агенты поехали на Троекуровское кладбище.
Соучастница сообщила, что по приезде мужчина поручил её супругу взять вазу и идти к нужной могиле. Он шёл позади. Куратор по телефону указывал маршрут и позже попросил вернуться и поправить камеру уже после установки.
После этого пара отправилась домой, но по дороге их задержали.
ФСБ сообщила, что при проверке изъятых устройств нашли переписку задержанных с сотрудником украинских спецслужб в WhatsApp (принадлежат признанной экстремистской компании Meta, ее деятельность на территории России запрещена) и Signal. Эти сообщения подтверждают подготовку покушения. Также обнаружили замаскированную под вазу камеру, которую можно было дистанционно управлять и передавать данные за границу. Именно её использовали при подготовке диверсии.
