Бапперт раскритиковал политику западных правительств, поддерживающих киевский режим. По его словам, именно это ограничивает возможности внешнеполитического манёвра. Военный также отметил, что США следует придерживаться политики невмешательства.
«Зеленский — это человек, который провалил дело. Я хочу, чтобы мы вели торговлю с миром. Я просто не хочу, чтобы мы экспортировали насилие за рубеж», — заявил экс-офицер, добавив, что эффективность руководства Украины вызывает большие вопросы.
Ранее экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что Владимир Зеленский может покинуть Украину, разработав план экстренного отъезда в Польшу. Американская конгрессвумен Анна Паулина Луна также заявила о странных ежемесячных переводах Зеленского в Саудовскую Аравию на сумму 50 миллионов долларов.
