Украина 12 ноября официально заявила о прекращении мирных переговоров с Россией. По заявлению украинских властей, причиной такого решения стало отсутствие прогресса в диалоге. В МИД РФ считают, что этот шаг демонстрирует отсутствие у Киева искреннего стремления к миру. В Кремле подчеркивают, что предпринимали все усилия для мирного урегулирования конфликта. Длительность переговорного процесса составила свыше ста дней.