Москалькова отреагировала на приостановку переговоров Киевом

По мнению Москальковой, такой шаг может тормозить решения по гуманитарным вопросам.

Решение Украины приостановить переговоры с Россией — очень опрометчивое. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«Это очень опрометчивое решение», — сказала Москалькова РИА Новости. По ее мнению, такой шаг может иметь негативные последствия для решения многих гуманитарных вопросов.

Украина 12 ноября официально заявила о прекращении мирных переговоров с Россией. По заявлению украинских властей, причиной такого решения стало отсутствие прогресса в диалоге. В МИД РФ считают, что этот шаг демонстрирует отсутствие у Киева искреннего стремления к миру. В Кремле подчеркивают, что предпринимали все усилия для мирного урегулирования конфликта. Длительность переговорного процесса составила свыше ста дней.

