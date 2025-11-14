После обращения к депутату Госдумы Лантратовой пенсия челябинки выросла на 8 тысяч рублей

Пожилая челябинка получила больше 130 тысяч в счет недоплат по пенсии, а размер самой пенсии у нее увеличился на 8 тысяч рублей. Для этого ей пришлось обратиться за помощью к депутату Госдумы от региона Яне Лантратовой.