После обращения к депутату Госдумы Лантратовой пенсия челябинки выросла на 8 тысяч рублей

После обращения к Яне Лантратовой пенсия челябинки выросла на 8 тысяч рублей.
Пожилая челябинка получила больше 130 тысяч в счет недоплат по пенсии, а размер самой пенсии у нее увеличился на 8 тысяч рублей. Для этого ей пришлось обратиться за помощью к депутату Госдумы от региона Яне Лантратовой.
«Алевтина свыше 40 лет работала машинистом крана на промышленных предприятиях. Эта профессия входит в перечень особо вредных и тяжелых, дающих право на льготную пенсию. В 2013 году она переехала из Казахстана в Троицк Челябинской области. Пенсию назначили по переданному делу, но льготный стаж не учли и выплаты несправедливо занизили», — пояснила URA.RU глава парламентского комитета по развитию гражданского общества Лантратова.
Когда 81-летняя Алевтина пришла в приемную, помощники депутата проанализировали ее документы и помогли правильно составить в Социальный фонд заявление с просьбой провести проверку стажа, учесть международные договоры (стаж из стран СНГ приравнивается к российскому без легализации документов) и пересчитать пенсию. В итоге все ошибки были оперативно устранены и нужные перерасчеты сделаны. Все положенные средства перечислены пенсионерке.