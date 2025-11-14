В Ташкенте пройдет седьмая Консультативная встреча глав государств Центральной Азии

ТАШКЕНТ, 14 ноября — Sputnik. В городе Ташкенте
В работе саммита примут участие президенты Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, а также глава Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для ЦА Каха Имнадзе.
В повестку дня мероприятия вошли вопросы дальнейшего укрепления регионального сотрудничества в Центральной Азии, а также реализации совместных проектов и инициатив в приоритетных сферах. Участники обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной политики.
По итогам Консультативной встречи предусматривается принятие солидного пакета многосторонних документов, добавили в пресс-службе.
Шавкат Мирзиёев в сентябре 2017 года на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке выступил с инициативой проведения консультативных встреч глав государств Центральной Азии.
Первая такая встреча состоялась в марте 2018 года в столице Казахстана, на второй встрече в ноябре 2019 года в Ташкенте был принят регламент их проведения — один раз в год.