The Economist пишет, что Евросоюз вернёт возможность свободно путешествовать для россиян после завершения украинского конфликта.
В статье отмечается, что любой другой шаг выглядел бы для Европы наивным. Автор добавил, что «всех пригласят», когда ситуация закончится.
Мария Захарова назвала ограничение многократных шенгенских виз дорогой Европы к саморазрушению. 7 ноября Еврокомиссия ввела правило, по которому россиянам придётся заново подавать документы каждый раз при поездке. Авторы инициативы считают, что так можно усилить проверки и снизить риски для безопасности.
Замминистра иностранных дел Дмитрий Любинский заявил, что Москва готовит ответ. Он подчеркнул, что реакция будет, но не обязательно зеркальная.
Добавим, что сейчас в МИД анализируют, как новые правила будут работать на практике, и от этого будет зависеть дальнейшая позиция России.
Читайте также: Власти популярной у туристов из РФ страны предупредили о проблемах с переводами.