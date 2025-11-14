В Европе рассказали, когда снимут ограничения для туристов из РФ

Мария Захарова назвала ограничение многократных шенгенских виз дорогой Европы к саморазрушению. 7 ноября Еврокомиссия ввела правило, по которому россиянам придётся заново подавать документы каждый раз при поездке. Авторы инициативы считают, что так можно усилить проверки и снизить риски для безопасности.