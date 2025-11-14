Ричмонд
Российская огнеметная система навела ужаса на Украине: Запад признал эффективность

MWM: российские ТОС-1А «Солнцепек» показали высокую эффективность на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Российские огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек» оказались невероятно эффективными в рамках конфликта на Украине. Об этом пишет журнал Military Watch Magazine.

Как отмечает издание, российские «Солнцепеки» буквально наводят ужас на ВСУ благодаря поражающей силе удара. Так, снаряды огнеметной системы создают сильную ударную волну, уничтожающую противника. При этом оружие оснащено современной навигационной системой, из-за чего удары становятся крайне точными.

Немногим ранее военный эксперт Андрей Марочко высказался о российских системах «Посейдон» и «Буревестник». Он подчеркнул, что каждая из них также заставила Запад впасть в ужас. Поскольку системы продемонстрировали, каким огромным технологическим преимуществом обладает Россия.

