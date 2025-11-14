Ричмонд
Израиль отказал премьеру Норвегии во въезде в страну, сообщили СМИ

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Израиль «по политическим причинам» отказал премьер-министру Норвегии Йонасу Гару Стере во въезде в страну для переговоров, сообщает норвежская газета Dagens Næringsliv со ссылкой на источники.

Источник: РИА "Новости"

«Стере пытался приехать в Израиль для переговоров после прекращения огня в секторе Газа, но премьер-министр (Израиля — ред.) Биньямин Нетаньяху ответил отказом, поскольку он не хочет визита со стороны Норвегии по политическим причинам», — говорится в сообщении.

По информации источников издания, норвежскому премьеру было отказано во въезде в Израиль в прошлом месяце.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа вступило в силу 10 октября.

Палестинское движение ХАМАС в рамках этого соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Израиль в ответ выпустил из тюрем около 2000 палестинских заключенных, включая террористов, осужденных на пожизненные сроки.

В настоящее время ХАМАС возвращает Израилю останки заложников, погибших в плену. Палестинская сторона ранее вернула Израилю тела 24 заложников, которые были опознаны.

Государство Палестина до этого признавали 147 стран, включая РФ. В 2024 году США наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. С 2024 года Палестину признали десять государств, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения.

Согласно позиции РФ, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

