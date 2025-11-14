Неожиданно стало известно об обнаружении якобы российского корабля у Гавайев

Береговая охрана США сообщила, что 26 октября заметила российское разведывательное судно «Карелия» в 15 морских милях южнее острова Оаху.
Самолёт HC-130 Hercules и катер береговой охраны подошли к нему и выполнили безопасный облет. В ведомстве подчеркнули, что по международным правилам иностранные военные корабли могут находиться за пределами 12-мильной зоны других государств.
Добавим, что пограничный округ на Гавайях — один из самых малочисленных в структуре береговой охраны США.
Ранее, 3 октября, датская разведка заявляла, что российские корабли якобы мешали навигации в проливах между Балтийским и Северным морями. В Белом доме тогда говорили, что восприняли сообщения о таких манёврах серьёзно.
