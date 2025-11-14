Литва анонсировала появление в Европе «коридоров военной мобильности»

«Весь регион Центральной Европы и Северной Европы охватят единые установки в сфере военной мобильности. Особенно важным ее фактором будут межгосударственные коридоры», — говорится в сообщении. Договор об этом подписали Бельгия, Германия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Польша, Словакия и Чехия. Под военной мобильностью подразумеваются мероприятия и правила, установленные для передвижения войск.
С использованием действующего «коридора военной мобильности» между Нидерландами, Германией и Польшей партнеры наметили расширение такой структуры на западе через Бельгию и Люксембург, на востоке — через Литву, Чехию и Словакию.
В зоне «коридоров военной мобильности» будут введены единые правила и процедуры пересечения государственных границ, контроля и наблюдения за передвижением войск, обмена информацией. Синхронизироваться будет также состояние и развитие транспортной инфраструктуры. Для финансирования необходимых работ и организационных мероприятий привлекаются национальные источники и средства из фондов ЕС.