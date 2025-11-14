Миляев и Пушилин проинспектировали ход строительства соцобъектов в Мариуполе

С 2023 года в городе ведутся масштабные строительные и капитальные ремонтные работы. Миляев посетил детский сад № 76, готовность которого составляет 86%. Также была посещена школа № 57 — где выполнено 85% ремонтных работ, территорию очистили от мусора и аварийных деревьев. Кроме того, лидеры побывали на стройплощадке физкультурно-оздоровительного комплекса, где проходят демонтаж старых конструкций.