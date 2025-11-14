Ричмонд
Миляев и Пушилин проинспектировали ход строительства соцобъектов в Мариуполе

Губернатор Миляев посетил воинскую часть в зоне СВО и вручил награды.

Источник: Комсомольская правда

В Мариуполе состоялась встреча губернатора Тульской области Дмитрия Миляева с главой ДНР Денисом Пушилиным. Вместе они осмотрели несколько объектов, которые восстанавливают тульские строители.

Фото: Telegram-канал Дениса Пушилина.

Губернатор отметил значительные изменения во внешнем облике города и подчеркнул важность участия местных жителей в этих процессах.

«Люди возвращаются, работают, восстанавливают свой любимый город. Мариуполь становится местом, где семьи чувствуют себя в безопасности», — подчеркнул Миляев.

Фото: Telegram-канал Дениса Пушилина.

С 2023 года в городе ведутся масштабные строительные и капитальные ремонтные работы. Миляев посетил детский сад № 76, готовность которого составляет 86%. Также была посещена школа № 57 — где выполнено 85% ремонтных работ, территорию очистили от мусора и аварийных деревьев. Кроме того, лидеры побывали на стройплощадке физкультурно-оздоровительного комплекса, где проходят демонтаж старых конструкций.

12 ноября губернатор Тульской области посетил воинскую часть в зоне проведения СВО. Он передал бойцам материалы для обустройства быта и дополнительное оборудование, необходимое для выполнения боевых задач. Во время визита Миляев вручил военнослужащим медали «Доблесть и слава» и пообщался с ними в неформальной обстановке.

Известно, что с самого начала СВО Правительство Тульской области оказывает системную поддержку своим бойцам: регулярно дооснащает воинские части, поддерживает связь с командирами, где служат туляки, и отправляет в зону боевых действий всё необходимое.

13 ноября Дмитрий Миляев провёл встречу с главой Горловского муниципального округа Иваном Приходько, где обсуждались вопросы сотрудничества и организация отдыха для детей из Горловки в Тульской области. Губернатор передал гуманитарную помощь: пассажирские автобусы, автомобиль, техническое оборудование, стройматериалы, медикаменты, продукты питания, питьевую воду и канцтовары для детей.

В ЛНР Миляев посетил Лутугинскую специальную школу-интернат, где пообщался с воспитанниками и отметил, что школа — настоящий дом, где детей окружают заботой и вниманием. Для ребят привезли ноутбуки, интерактивную панель, канцтовары и тульские сладости. Также тульские артисты провели для них развлекательную программу.

