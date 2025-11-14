Ричмонд
Рустам Минниханов прибыл в Шэньчжэнь и посетил выставку высоких технологий

Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл в Шэньчжэнь. Об этом сообщает руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Источник: пресс-служба Раиса РТ

Отмечается, что в рамках визита лидер республики посетил 27-ю Китайскую выставку высоких технологий (China Hi-Tech Fair 2025), которая проходит с 14 по 16 ноября.

Рустам Минниханов отметил, что China Hi-Tech Fair 2025 — уникальная площадка, где представлены не просто отдельные технологические разработки, а целая система: искусственный интеллект, цифровая энергетика, биотехнологии.

В ходе выставки он ознакомился с ключевыми технологическими решениями в области робототехники. Традиционно на выставке в Шэньчжэне представлены последние достижения в области промышленной автоматизации и умных систем.

Отдельное внимание было уделено системам искусственного интеллекта в области медицинской диагностики и генной инженерии. Кроме того, актуальной сегодня останется тема производства полупроводников и новых материалов.

Участники выставки подчеркнули, что представленные на CHTF 2025 разработки задают новые стандарты для всего мирового рынка.

