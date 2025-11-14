Ричмонд
Армения обсуждает с США два сценария аренды «маршрута Трампа»

ЕРЕВАН, 14 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что с американской стороной обсуждаются два сценария передачи в аренду транспортного пути по проекту «Маршрут [президента США Дональда] Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP) — на срок 49 или 99 лет.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня обсуждаются два сценария передачи в аренду [»маршрута Трампа«]. Сценарий 99 лет и сценарий 49 лет. С чем связаны такие сроки аренды? Потому что, как вы догадались, там будут осуществлены инвестиции, а инвестор должен иметь определенные гарантии, что его инвестиции вернутся в виде определенных выгод», — сказал глава правительства на форуме в Ереване. Трансляцию вели местные телеканалы.

При этом, как отметил Пашинян, если бы, к примеру, Армения предложила отдать землю под маршрут в аренду сроком на пять лет, то, по его словам, никто бы не стал в нее инвестировать, поскольку нереалистично вернуть сумму, вложенную в этот проект за такой короткий срок. Вместе с тем премьер указал, что армянская сторона заинтересована в этом проекте с финансово-экономический точки зрения и в нем нет политического компонента.

Ранее Пашинян сообщал, что строительные работы по маршруту планируется начать во второй половине 2026 года.

8 августа по итогам трехсторонней встречи с Трампом в Вашингтоне Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали совместную декларацию о мирном урегулировании между Баку и Ереваном и создании транспортной коммуникации между основной частью Азербайджана и Нахичеванью. Данный проект получил название «Маршрут Трампа для международного мира и процветания».

