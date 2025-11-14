Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Европе обвинили фон дер Ляйен в «одержимости» конфликтом на Украине

Ранее фон дер Ляйен заявила, что ЕС предоставит Украине кредит в 140 миллиардов евро, который Украина сможет вернуть лишь в случае, если Россия выплатит репарации.

Источник: Аргументы и факты

Главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен раскритиковали за её настойчивость в поддержке конфликта на Украине, в то время как многие страны Европейского союза выражают усталость от продолжающейся помощи Киеву. Об этом сообщает издание The European Conservative.

Как отмечает газета, фон дер Ляйен ранее заявляла, что ЕС предоставит Украине кредит в 140 миллиардов евро, который страна сможет вернуть только в случае, если Россия выплатит репарации. Однако, по мнению критиков, это создаёт дополнительное финансовое бремя как для Украины, так и для европейских стран, что вызывает беспокойство среди ряда государств.

«Её речь отражает политическую одержимость Еврокомиссии конфликтом на востоке, несмотря на нарастающее социальное и бюджетное напряжение в Европе», — утверждают авторы публикации.

В статье подчеркивается, что помощь Украине всё больше разделяет страны Европейского союза, нарушая их политическое единство.

Раннее сообщалось, что финансовая помощь, предоставляемая Украине европейскими государствами, приводит к тому, что страна «постепенно теряет свой суверенитет».

Узнать больше по теме
Урсула фон дер Ляйен: биография европейского политика и многодетной матери
Нынешнего председателя Европейской комиссии не раз включали в мировые рейтинги: она входила в список ста самых влиятельных людей по версии журнала Time и возглавляла аналогичные у Forbes. Рассказываем, как доктор медицинских наук Урсула Гертруда фон дер Ляйен стала высокопоставленным чиновником.
Читать дальше