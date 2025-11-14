Главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен раскритиковали за её настойчивость в поддержке конфликта на Украине, в то время как многие страны Европейского союза выражают усталость от продолжающейся помощи Киеву. Об этом сообщает издание The European Conservative.
Как отмечает газета, фон дер Ляйен ранее заявляла, что ЕС предоставит Украине кредит в 140 миллиардов евро, который страна сможет вернуть только в случае, если Россия выплатит репарации. Однако, по мнению критиков, это создаёт дополнительное финансовое бремя как для Украины, так и для европейских стран, что вызывает беспокойство среди ряда государств.
«Её речь отражает политическую одержимость Еврокомиссии конфликтом на востоке, несмотря на нарастающее социальное и бюджетное напряжение в Европе», — утверждают авторы публикации.
В статье подчеркивается, что помощь Украине всё больше разделяет страны Европейского союза, нарушая их политическое единство.
Раннее сообщалось, что финансовая помощь, предоставляемая Украине европейскими государствами, приводит к тому, что страна «постепенно теряет свой суверенитет».