Как отмечает газета, фон дер Ляйен ранее заявляла, что ЕС предоставит Украине кредит в 140 миллиардов евро, который страна сможет вернуть только в случае, если Россия выплатит репарации. Однако, по мнению критиков, это создаёт дополнительное финансовое бремя как для Украины, так и для европейских стран, что вызывает беспокойство среди ряда государств.