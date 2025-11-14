Захарова иронично прокомментировала призыв Мерца к Зеленскому о возвращении украинских мужчин на родину

Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией отреагировала на заявление канцлера Германии Фридриха Мерца, призвавшего Владимира Зеленского обеспечить возвращение украинских мужчин на родину для прохождения службы.
Мерц просил главу киевского режима принять меры, чтобы молодые мужчины из Украины не приезжали в ФРГ. Он также отмечал, что в Германии социальные выплаты для беженцев создают стимулы к работе, а не к пребыванию на социальном обеспечении.
В своем Telegram-канале Захарова представила сатирическую версию телефонного разговора между лидерами. Дипломат предположила, что в ответ Зеленский потребовал у канцлера оружие и деньги.
«Зеленский: … мне нечем их убивать в таких количествах. Будут поставки вооружений и денег, закроем границы и еще понизим мобилизационный возраст. Иначе ждите новых потоков», — написала представитель ведомства.
