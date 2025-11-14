Ричмонд
От ветеринарного врача до депутата Заксобрания ЯНАО: Андрей Кугаевский отмечает день рождения

Депутат Заксобрания ЯНАО Андрей Кугаевский 14 ноября отмечает День Рождения. За годы жизни на Ямале он работал ветеринаром, впервые возглавил Ямальский район в 2001 году, состоял в должности зама губернатора, вновь возглавлял муниципалитет, а 19 сентября ушел в отставку, в связи с избранием депутатом в Законодательное собрание округа. Подробнее о его карьере и заслугах — в материале URA.RU.

Андрей Кугаевский был замгубернатора ЯНАО при Дмитрии Кобылкине.

Образование и начало карьеры Андрея Кугаевского.

Для Кугаевского Ямальский район действительно малая родина. Он родился в селе Яр-Сале 14 ноября 1962 года. После школы он поступил в Омский государственный ветеринарный институт, окончив который в 1984 году он приступил к работе ветеринарным врачом в совхозе «Россия», но его призвали в ряды Советской армии. Отслужив два года, будущий мэр продолжил работу в совхозе. В 1996 году он стал его директором.

Как Кугаевский возглавил Ямальский район.

В 2000 году будущий мэр становится первым замом начальника департамента АПК района. Не по наслышке знакомый с данной сферой деятельности, он справляется с возложенными обязанностями и в 2001 году Кугаевского избирают главой района.

Кугаевский активно строил социальные объекты, в том числе школу-интернат, туберкулезный диспансер. Также в районе тогда ввели в строй современный убойный комплекс модульного типа для комплексной переработки оленины.

Параллельно с чиновничьей деятельностью он получает образование в Российской академии государственной службы при Президенте РФ. Второй диплом он получает в 2005 году.

Кугаевский и Кобылкин в рабочей поездке.

Кугаевский на посту замгубернатора ЯНАО.

Получив профильное образование и достаточный опыт муниципального управления, в 2007 году он переходит в правительство округа. В ранге замгубернатора он работает при Юрии Неелове, в 2010 году при исполняющем обязанности губернатора Дмитрии Кобылкине исполняет обязанности его зама. После утверждения Кобылкина в должности вновь становится заместителем, но в 2012 году пост покидает и возвращается в Ямальский район, который уже бессменно возглавлял до 19 сентября.

В 2011 году Кугаевский защитил диссертацию. Имеет степень кандидата экономических наук.

Награды и звания Андрея Кугаевского.

В 2005 году мэр получил первую государственную награду. Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени явилась результатом его первого срока на посту главы района.

В 2006 году Кугаевский удостоен награды РПЦ — медали Святого Благоверного князя Даниила Московского. В 2007 году ему присвоено звание почетного жителя Ямальского района.

В 2012 году Кугаевскому присвоили звание «Ветеран труда». За трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу он получил Благодарность президента РФ и Почетную грамоту Совета Федерации РФ.

В 2016 году Кугаевский награжден медалями «За верность Северу» и Совета Безопасности РФ за оперативную ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации, связанной со вспышкой сибирской язвы в Ямальском районе. В 2022 году президент России Владимир Путин удостоил Кугаевского медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

Андрей Кугаевский сложил полномочия в связи с избранием депутатом Заксобрания.

Вечером 19 сентября Кугаевский заявил, что досрочно слагает с себя полномочия, так как становится депутатом Заксобрания ЯНАО восьмого созыва. Еще на посту мэра Кугаевский стал заниматься деятельностью, выходящей за рамки его прямых обязанностей. По поручению губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова в 2024 году он занимался составлением дорожной карты по обращениям тундровиков. Его деятельность была высоко оценена правительством и лично губернатором округа.

Преемником Кугаевского на посту главы Ямальского района стал Артем Чуланов. «Андрей Николаевич, желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и покорения новых вершин. Знаю точно — Север навсегда в Вашем сердце», — написал он поздравительный адрес Кугаевскому в своем telegram-канале.