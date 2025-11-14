От ветеринарного врача до депутата Заксобрания ЯНАО: Андрей Кугаевский отмечает день рождения

Для Кугаевского Ямальский район действительно малая родина. Он родился в селе Яр-Сале 14 ноября 1962 года. После школы он поступил в Омский государственный ветеринарный институт, окончив который в 1984 году он приступил к работе ветеринарным врачом в совхозе «Россия», но его призвали в ряды Советской армии. Отслужив два года, будущий мэр продолжил работу в совхозе. В 1996 году он стал его директором.