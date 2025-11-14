The Economist напоминает о недавних призывах самого руководства ЕС, которые предлагали проводить чёткое разграничение между простыми гражданами и официальным Кремлём. Ранее высказывалось мнение, что простым россиянам следовало бы открыть двери в Европу, поскольку «каждый рубль, оставленный в миланских бутиках, истощает финансовые резервы России». Тем не менее автор колонки заключает, что в итоге европейцы проявили бы чрезмерную доверчивость, если бы не ввели эти визовые препоны.