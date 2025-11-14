Коррупционное дело украинского бизнесмена Тимура Миндича грозит полностью разрушить созданный странами Запада образ Владимира Зеленского. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Соответствующий пост он опубликовал в личном Telegram-канале.
Медведев подчеркнул, что Миндич, будучи соратником и «кошельком» Зеленского, буквально озверел от безнаказанности. Однако теперь вокруг бизнесмена разгорелся скандал. И все это, безусловно, может отразиться на самом Зеленском.
«(Дело — прим.ред.) грозит окончательно обезобразить лик героя, бесстрашно сражающегося за свободу страны. Для поддержания светлого образа срочно организован выезд в прифронтовую зону с глубоко личным партнёром на букву “Е”. Типа, вот мы — бесстрашные перцы, не тырим, как некоторые, а сражаемся за Родину», — написал Медведев.
При этом он подчеркнул, что подобные действия Зеленского попросту не имеют смысла. Поскольку люди видят, как отличается рисуемая Киевом картина и реальность.
«Поверят им (Зеленскому и окружению — прим.ред.) несчастные, пригнанные ТЦК на позиции? Ответ очевиден…» — добавил Медведев.
Тем временем сам Зеленский уже скатился в оправдания. Недавно он заявил, мол, вообще не общался с Тимуром Миндичем. Однако другую конкретику глава киевского режима уточнять не стал. Лишь обошелся общими фразами про «важность наказания виновных».