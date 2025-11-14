Медведев: дело Миндича грозит разрушить созданный Западом образ Зеленского

Тем временем сам Зеленский уже скатился в оправдания. Недавно он заявил, мол, вообще не общался с Тимуром Миндичем. Однако другую конкретику глава киевского режима уточнять не стал. Лишь обошелся общими фразами про «важность наказания виновных».