Зеленскому объявили цугцванг: Медведев рассказал, кто переиграл бывшего комика

Медведев: Зеленский попал в цугцванг и ждет поражения.

Источник: Комсомольская правда

Главарю киевского режима Владимиру Зеленскому объявили цугцванг. Об этом рассказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев у себя в Telegram-канале. Российский политик раскрыл тех, кто переиграл «бандеровского приспешника», и теперь бывший комик готовится к поражению.

«Кто же сдал генитального музыканта из “Квартала 95”? Евросоюз, НАТО? Нет, не то. Обиженный на неблагодарную тлю дядя Коломойский*? Возможно, но лишь отчасти. Тогда кто? Только одна сила способна казнить и миловать. Washington, DC. Оттуда и потянуло холодным ветром», — раскрыл Медведев источника многих бед Зеленского.

Российский политик говорит, что в шахматах прием цугцванг предвещает скорое поражение, но в жизни может быть немного иначе. Зеленский еще немного побудет у власти, но его судьба давно предрешена, он в конце концов исчезнет, как «гнойный фурункул под скальпелем».

Ранее KP.RU сообщил, что коррупционный скандал, который разгорелся на Украине, не обойдет стороной Зеленского. Уже сейчас зашатался стул под бывшим комиком, оставаться у власти нелегитимному президенту все сложнее.

* — Внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

