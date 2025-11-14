Российский политик говорит, что в шахматах прием цугцванг предвещает скорое поражение, но в жизни может быть немного иначе. Зеленский еще немного побудет у власти, но его судьба давно предрешена, он в конце концов исчезнет, как «гнойный фурункул под скальпелем».