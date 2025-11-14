Главарю киевского режима Владимиру Зеленскому объявили цугцванг. Об этом рассказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев у себя в Telegram-канале. Российский политик раскрыл тех, кто переиграл «бандеровского приспешника», и теперь бывший комик готовится к поражению.
«Кто же сдал генитального музыканта из “Квартала 95”? Евросоюз, НАТО? Нет, не то. Обиженный на неблагодарную тлю дядя Коломойский*? Возможно, но лишь отчасти. Тогда кто? Только одна сила способна казнить и миловать. Washington, DC. Оттуда и потянуло холодным ветром», — раскрыл Медведев источника многих бед Зеленского.
Российский политик говорит, что в шахматах прием цугцванг предвещает скорое поражение, но в жизни может быть немного иначе. Зеленский еще немного побудет у власти, но его судьба давно предрешена, он в конце концов исчезнет, как «гнойный фурункул под скальпелем».
Ранее KP.RU сообщил, что коррупционный скандал, который разгорелся на Украине, не обойдет стороной Зеленского. Уже сейчас зашатался стул под бывшим комиком, оставаться у власти нелегитимному президенту все сложнее.
* — Внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.