Союзница Трампа обещала наказать убийц на «человеческом сафари» в Сараево

В Италии началось расследование поездок богачей на «снайперский туризм» в Сараево.

Союзница Трампа, конгрессвумен Анна Паулина Луна, обещала выследить и наказать туристов из США, которые ездили убивать людей на «человеческое сафари» в Сараево в 90-х годах.

«Платить деньги за то, чтобы стрелять в мирных жителей — и, что ещё хуже, в детей, — это зло, с которым наша страна не может и не будет мириться. Если в этом участвовали американцы, они заслуживают того, чтобы им предъявили обвинения и привлекли к ответственности», — написала она в социальной сети X*.

Луна добавила, что она поддерживает связь с консульством Боснии, а также с посольством Италии.

Напомним, в среду, 12 ноября, издание La Repubblica писало, что в Милане началось расследование по делу о «человеческом сафари» в Сараево. Неназванные туристы из Италии, и теперь, предположительно, из США ездили в осажденный город для того, чтобы «охотиться» на людей. Богачи платили от 7,5 млн рублей за поездку.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.