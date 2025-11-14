Союзница Трампа обещала наказать убийц на «человеческом сафари» в Сараево

«Платить деньги за то, чтобы стрелять в мирных жителей — и, что ещё хуже, в детей, — это зло, с которым наша страна не может и не будет мириться. Если в этом участвовали американцы, они заслуживают того, чтобы им предъявили обвинения и привлекли к ответственности», — написала она в социальной сети X*.