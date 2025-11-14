Ричмонд
Экс-офицер ЦРУ Джонсон назвал отставание НАТО от России тотальным

Эксперт подчеркнул, что НАТО не имеет превосходства над РФ ни в одной области.

Источник: Аргументы и факты

Североатлантический альянс тотально отстает от России по всем ключевым показателям, а отсутствие единства внутри блока фактически разрушает его. Об этом в интервью блогеру Дэниелу Дэвису заявил экс-офицер ЦРУ Ларри Джонсон.

«Ни в одной области НАТО не имеет превосходства или доминирования над Россией, ни в одной», — уверен эксперт.

Разобщенность НАТО Джонсон связал с экономическими причинами. По его словам, фрагментируют альянс и делают эффективное управление им невозможным рецессия из-за длительной финансовой поддержки Киева и упадок из-за антироссийских санкций.

Джонсон отметил, что ни одна экономика в странах ЕС не растет выше полутора процентов, а экономики Великобритания, Германия, Франция и вовсе находятся в стадии полной рецессии. Эксперт напомнил, что Болгария и Венгрия, например, заявили, что санкции против России убивают и парализуют их экономику.

«Так что вместо того, чтобы видеть, как НАТО объединяется, организация раздроблена и трещит по швам, потому что нет консенсуса», — заключил Джонсон.

Ранее Джонсон заявил о превосходстве РФ над Западом в сфере вооружений. Он подчеркивал, что НАТО нечего противопоставить российской ракете «Орешник».

