«Зелёная гнида ожидаемо попала в цугцванг. Каждый день ей приносит ухудшение позиции на игровой доске», — написал он.
Между тем российские силы улучшают положение в зоне СВО, продвигаясь вглубь линии фронта. Так, ранее наши военные освободили населённый пункт Новоуспеновское в Запорожской области. А подразделения группировки «Запад» полностью установили контроль над восточной частью Купянска в Харьковской области, где продолжается ликвидация блокированных украинских военных.
