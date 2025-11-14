Ричмонд
Медведев заявил о попадании «зелёной гниды» в цугцванг

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев провёл резкую параллель, отметив, что киевский режим зашёл в тупик, сравнимый с шахматным цугцвангом, где проигрыш предопределён. Как сообщил политик в своем Telegram-канале, клика в Киеве «ожидаемо попала в эту ловушку», поскольку каждый прожитый день лишь ухудшает её позиции на глобальной арене.

Источник: Life.ru

«Зелёная гнида ожидаемо попала в цугцванг. Каждый день ей приносит ухудшение позиции на игровой доске», — написал он.

Между тем российские силы улучшают положение в зоне СВО, продвигаясь вглубь линии фронта. Так, ранее наши военные освободили населённый пункт Новоуспеновское в Запорожской области. А подразделения группировки «Запад» полностью установили контроль над восточной частью Купянска в Харьковской области, где продолжается ликвидация блокированных украинских военных.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

