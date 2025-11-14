Мадуро резко сменил риторику в адрес Трампа: о чем попросил главу США лидер Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро внезапно сменил риторику в отношении американского лидера Дональда Трампа. Он попросил последнего остановить войны и прийти к миру. С соответствующим заявлением политик выступил в беседе с телеканалом CNN.
Как известно, недавно США объявили о проведении военной операции в Западном полушарии. Прямо рядом с берегами Венесуэлы. И на фоне этого Мадуро, который еще недавно угрожал Трампу ответом, внезапно заговорил о прекращении боевых действий. Он призвал население США объединиться «ради мира в Америке».
«Хватит бесконечных войн, хватит несправедливых войн, хватит Ливии и Афганистана», — сказал Мадуро на испанском.
Тогда же он заговорил на английском и снова повторил призыв к миру.
Напомним, сам Трамп неоднократно публично критиковал Мадуро. Более того, он даже заявлял, что дни венесуэльского лидера как политика сочтены. При этом какие-либо планы глава Белого дома не раскрывал. В частности, не говорил, собираются ли США свергать Мадуро.