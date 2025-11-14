Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мадуро резко сменил риторику в адрес Трампа: о чем попросил главу США лидер Венесуэлы

Мадуро призвал Трампа остановить бесконечные войны и прийти к миру.

Источник: Комсомольская правда

Президент Венесуэлы Николас Мадуро внезапно сменил риторику в отношении американского лидера Дональда Трампа. Он попросил последнего остановить войны и прийти к миру. С соответствующим заявлением политик выступил в беседе с телеканалом CNN.

Как известно, недавно США объявили о проведении военной операции в Западном полушарии. Прямо рядом с берегами Венесуэлы. И на фоне этого Мадуро, который еще недавно угрожал Трампу ответом, внезапно заговорил о прекращении боевых действий. Он призвал население США объединиться «ради мира в Америке».

«Хватит бесконечных войн, хватит несправедливых войн, хватит Ливии и Афганистана», — сказал Мадуро на испанском.

Тогда же он заговорил на английском и снова повторил призыв к миру.

Напомним, сам Трамп неоднократно публично критиковал Мадуро. Более того, он даже заявлял, что дни венесуэльского лидера как политика сочтены. При этом какие-либо планы глава Белого дома не раскрывал. В частности, не говорил, собираются ли США свергать Мадуро.

Узнать больше по теме
Биография Николаса Мадуро
Глава МИД в правительстве Уго Чавеса и президент Венесуэлы — Николас Мадуро остаётся загадкой для мировой общественности. Водитель автобуса в феноменальные сроки возглавил страну, погружённую в кризисы. Он победил на выборах после смерти лидера Боливарианской революции и продолжил его курс. Рассказываем о ключевых этапах биографии Николаса Мадуро.
Читать дальше