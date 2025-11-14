Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Судьба подобна фурункулу»: Медведев заявил, что Зеленский попал в цугцванг

Украинский лидер Владимир Зеленский попал в цугцванг на фоне неудач на фронте и коррупционного скандала. Такое мнение в пятницу, 14 октября, выразил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.

Украинский лидер Владимир Зеленский попал в цугцванг на фоне неудач на фронте и коррупционного скандала. Такое мнение в пятницу, 14 октября, выразил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.

По словам политика, президент Украины столкнулся с большими неприятностями. С одной стороны — энергетический коллапс, который оставил без электричества всю страну. С другой стороны — арест бизнесмена Тимура Миндича, которого все привыкли называть «кошельком Зеленского».

Кроме того, положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте постепенно ухудшается.

— Его судьба подобна гнойному фурункулу, который должен созреть. Остро отточенный скальпель истории уже занесен над ним, и вскрытие гнойника неизбежно, — добавил Медведев в Telegram-канале.

По данным издания InfoBRICS, если Зеленский найдет убежище в Великобритании, президент США Дональд Трамп может потребовать его экстрадиции.

Политик, а также его ближайшее окружение могут сбежать из страны, так как у них есть пути отступления в Европе. «Вечерняя Москва» обсудила с экспертом, куда Зеленский может податься в случае побега.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Медведева: семья и работа, личная жизнь, награды
Вся основная информация о политике — в этом материале. Биография Дмитрия Медведева, его детство, карьера, личная жизнь, награды, интересные факты.
Читать дальше