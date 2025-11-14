Украинский лидер Владимир Зеленский попал в цугцванг на фоне неудач на фронте и коррупционного скандала. Такое мнение в пятницу, 14 октября, выразил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.
По словам политика, президент Украины столкнулся с большими неприятностями. С одной стороны — энергетический коллапс, который оставил без электричества всю страну. С другой стороны — арест бизнесмена Тимура Миндича, которого все привыкли называть «кошельком Зеленского».
Кроме того, положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте постепенно ухудшается.
— Его судьба подобна гнойному фурункулу, который должен созреть. Остро отточенный скальпель истории уже занесен над ним, и вскрытие гнойника неизбежно, — добавил Медведев в Telegram-канале.
По данным издания InfoBRICS, если Зеленский найдет убежище в Великобритании, президент США Дональд Трамп может потребовать его экстрадиции.
Политик, а также его ближайшее окружение могут сбежать из страны, так как у них есть пути отступления в Европе. «Вечерняя Москва» обсудила с экспертом, куда Зеленский может податься в случае побега.