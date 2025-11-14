Politico: группировка НАТО развернута рядом с границей Украины

Недалеко от украинской границы в Румынии НАТО развернуло свои силы общей численностью около 5 тысяч человек. Цель — продемонстрировать решимость альянса и оказать поддержку в противодействии России. Об этом заявил командир многонациональной дивизии «Юго-Восток» генерал-майор Дорин Тома.