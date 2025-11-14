Ричмонд
Politico: группировка НАТО развернута рядом с границей Украины

Недалеко от украинской границы в Румынии НАТО развернуло свои силы общей численностью около 5 тысяч человек. Цель — продемонстрировать решимость альянса и оказать поддержку в противодействии России. Об этом заявил командир многонациональной дивизии «Юго-Восток» генерал-майор Дорин Тома.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«В суровых лесистых горах центральной Румынии пять тысяч военнослужащих НАТО собрались, чтобы дать отпор [РФ]», — пишет «Ура.ру» со ссылкой на Politico. Генерал Тома обозначил, что главной целью учений является сдерживание России.

Румыния играет важную роль для НАТО — страна имеет границы с Украиной и Молдовой, а также обладает выходом в Черному морю. На территории страны базируется возглавляемая Францией многонациональная боевая группа альянса, сформированная из военнослужащих Испании, Бельгии и Люксембурга.

В октябре на Генассамблее ООН Россия сообщала о активизации разведывательной деятельности стран НАТО у морских и воздушных границ РФ на Балтике и в Черном море.

НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
