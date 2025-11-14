Politico: группировка НАТО развернута рядом с границей Украины

Румыния играет важную роль для НАТО — страна имеет границы с Украиной и Молдовой, а также обладает выходом в Черному морю. На территории страны базируется возглавляемая Францией многонациональная боевая группа альянса, сформированная из военнослужащих Испании, Бельгии и Люксембурга.
