Ферганская область и Турция заключили соглашения на $680 млн — подробности

Речь идет о сотрудничестве в области текстильной и химической промышленности, сельского хозяйства, градостроительства, строительства, медицины, туризма, науки, образования и подготовки кадров.

Источник: Reuters

ТАШКЕНТ, 14 ноября — Sputnik. Делегация Узбекистана во главе с хокимом Ферганской области Хайрулло Бозаровым посетила с рабочим визитом Турцию, где провела ряд важных встреч и переговоров, сообщает ИА «Дунё».

По данным агентства, в ходе визита делегации, который охватил города Стамбул, Коджаэли, Конью и Антальюбыли, достигнуты важные договоренности с деловыми кругами, свободными экономическими зонами, торгово-промышленными палатами и объединениями работодателей по определению новых направлений сотрудничества.

Состоялось более 200 встреч и переговоров, в том числе с руководством Стамбульской промышленной палаты и Торгово-промышленной палаты по вопросам двустороннего товарооборота, логистики и экспортной инфраструктуры, а также с руководством Свободной промышленной зоны Коджаэли и Свободной промышленной зоны Гебзе Гюзеллар по вопросам вовлечения ферганских производителей в технологические и промышленные кластеры.

«По итогам визита с турецкими партнерами был подписан ряд соглашений о сотрудничестве в области текстильной и химической промышленности, сельского хозяйства, градостроительства, строительства, медицины, туризма, науки, образования и подготовки кадров. Их общая стоимость составила $679,5 млн», — отмечает агентство.

Также состоялись взаимовыгодные переговоры по увеличению числа совместных предприятий с турецким капиталом в Ферганской области, созданию новых рабочих мест, производству продукции с высокой добавленной стоимостью и расширению экспортного потенциала.

Делегаты приняли активное участие и в 16-м Босфорском саммите на тему «Глобальные вызовы: адаптация к новым реалиям», проходившем в Стамбуле.

Состоялась встреча узбекской делегации с Турецким деловым советом, Ассоциациями промышленников, Туристическими ассоциациями и другими представителями государственных и общественных структур. Достигнута договоренность об организации совместных инвестиционных форумов.