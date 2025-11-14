Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России начали проверку в отношении бывшей жены Дмитрия Бивола

Министерство внутренних дел (МВД) России начало проверку по факту скандальных высказываний Екатерины Бивол о казахстанцах и кыргызстанцах, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Об этом «Газете.Ru» сообщили в Управлении по взаимодействию с институтами гражданского общества и СМИ (УОС) МВД России.

«Сообщаем, что по обстоятельствам, изложенным в обращении, соответствующая проверка проводится ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области», — рассказал замначальника УОС МВД России Евгений Артемов.

В октябре Екатерина Бивол разместила в соцсетях видеоролик, снятый за рулем автомобиля, где она оскорбляет, в том числе нецензурно, кыргызстанцев и казахстанцев. После этого в Кыргызстане ее арестовали заочно, а в Казахстане объявили в розыск и заявили о намерении добиваться экстрадиции женщины.