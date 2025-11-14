В России начали проверку в отношении бывшей жены Дмитрия Бивола

В октябре Екатерина Бивол разместила в соцсетях видеоролик, снятый за рулем автомобиля, где она оскорбляет, в том числе нецензурно, кыргызстанцев и казахстанцев. После этого в Кыргызстане ее арестовали заочно, а в Казахстане объявили в розыск и заявили о намерении добиваться экстрадиции женщины.