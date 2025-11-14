Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев сделал 45 кадровых перестановок

«Нужна команда, которая в состоянии решать любые задачи городского хозяйства. За это время мной принято около 45 кадровых решений. Это уровень топ-менеджмента. Из семи моих заместителей пять — новых назначенцев. Главы районов обновились больше, чем наполовину. В подведомственных учреждениях, департаментах тоже были приняты кадровые решения», — отметил Максим Кудрявцев.