Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев сделал 45 кадровых перестановок

Качественное обновление муниципальных кадров назвал своим главным достижением за время работы мэром Максим Кудрявцев. Такое заявление он сделал в интервью Сиб.фм 14 ноября, объяснив по какому принципу формирует команду.
«Нужна команда, которая в состоянии решать любые задачи городского хозяйства. За это время мной принято около 45 кадровых решений. Это уровень топ-менеджмента. Из семи моих заместителей пять — новых назначенцев. Главы районов обновились больше, чем наполовину. В подведомственных учреждениях, департаментах тоже были приняты кадровые решения», — отметил Максим Кудрявцев.
Максим Кудрявцев говорит, что соблюдает принцип командности, ориентированности на результат. Также люди его команды должны любить Новосибирск.
Как ранее писал Сиб.фм, недавно мэр назначил нового главу Октябрьского района. Им стал бывший депутат горсовета Новосибирска Дмитрий Колпаков.