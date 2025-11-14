Ричмонд
В Калининграде встретились главы МАГАТЭ и Росатома

Стороны запланировали очередные переговоры.

Источник: пресс-служба Росатома

В Калининграде встретились главы МАГАТЭ и Росатома — Рафаэль Гросси и Алексей Лихачёв. Об этом сообщает корреспондент «Клопс» в пятницу, 14 ноября.

Накануне сообщалось, что в Калининграде пройдут переговоры России и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). В прошлый раз глава организации Рафаэль Гросси приезжал в Калининград в июне 2025 года.

