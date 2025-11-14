Ричмонд
Польша откроет два КПП на границе с Белоруссией

ВАРШАВА, 14 ноя — РИА Новости. Польша планирует открыть два дополнительных пункта пропуска на границе с Белоруссией 17 ноября, говорится в опубликованном в пятницу проекте постановления министерства внутренних дел и администрации республики.

Источник: Соцсети

Премьер-министр Польши Дональд Туск 28 октября заявил, что в ноябре будут открыты два пункта пропуска на границе с Белоруссией — в Бобровниках и в Кузнице. Министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский 30 октября заявил, что Польша отложила открытие КПП на границе с Белоруссией из-за солидарности с Литвой. Сейчас на этой границе работает только пункт пропуска «Брест — Тересполь».

В опубликованном постановлении речь идет о пунктах пропуска «Бобровники — Берестовица» и «Кузница Белостокская — Брузги».

Планируемое открытие пунктов пропуска имеет ограничения. В «Бобровники — Берестовица» будет пропускаться только грузовой транспорт, зарегистрированный в ЕС и Швейцарии. Пограничный пункт также будет обслуживать пассажирский транспорт, в том числе автобусы.

В свою очередь, через КПП «Кузница Белостокская — Брузги» будет разрешено только пассажирское движение, за исключением автобусов.

«Планируемые меры направлены на возобновление движения людей и грузов, что является ответом на ожидания общественности, в частности, большой группы предпринимателей, перевозчиков и лиц, ежедневно ездящих на работу из Белоруссии в Польшу», — подчеркивается в обосновании проекта.

